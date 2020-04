Sanitat publica al BOE els detalls de les sortides amb nens: de 9 a 21, màxim una hora i a 1 quilòmetre de casa

Actualitzada 25/04/2020 a les 12:20

El Ministeri de Sanitat ha publicat aquest dissabte l'ordre ministerial al BOE on detalla totes les condicions de la sortides dels nens fins a 14 anys a partir de demà diumenge. No hi ha grans sorpreses i es mantenen els paràmetres anunciats fa dies pel govern espanyol: Un passeig diari entre les 9 i les 21 hores, de màxim una hora de durada i a una distància no superior a un quilòmetre del domicili del menor. El text del BOE especifica que els menors podran estar acompanyats per un pare, mare, tutor o un«empleat de la llar o domèstic». En aquest últim cas, hauran de disposar d'una autorització paterna. S'exclouen dels passejos, els nens que tinguin símptomes de coronavirus o els que un metge els hagi recomanat aïllament a casa.