El Govern permetrà sortir a fer esport o a passejar a partir del 2 de maig si baixen els contagis

Si el desconfinament d'infants funciona i es respecten les mesures, se suavitzaran les restriccions

Actualitzada 25/04/2020 a les 20:52

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dissabte que si les sortides amb nens i nenes menors de 14 anys no provoquen un augment de contagis, a partir del 2 de maig els ciutadans podran sortir a fer esport i fer passejos.Sánchez, en una compareixença des del palau de la Moncloa, ha demanat a les famílies que a partir de demà, quan un adult surti al carrer amb els més petits i dins de les condicions establertes, actuïn amb responsabilitat i amb «la màxima seguretat».Complir tals requisits «rigorosament» és «importantíssim» perquè no es contagiïn els qui surtin, i així, no contagiïn als altres.El president ha deixat clar que si aquesta «prudència» queda corroborada, una mica del que no té dubte segons ha dit, hi haurà successives mesures d'alleujament, i una d'elles serà que a partir del 2 de maig, si la propagació segueix continguda, es podrà sortir a fer activitats físiques i a fer passejos.