Quines pel·lícules i sèries veuen els espanyols durant la quarantena?

Moltes persones emplenen el temps lliure extra visionant les seves pel·lícules i sèries favorites

Actualitzada 25/04/2020 a les 12:35

Sèries actuals com «La casa de paper», «Unorthodox» o «Westworld» i pel·lícules com «El clot» i «Llar», que s'han estrenat recentment, són algunes de les produccions audiovisuals que copen els primers llocs per als espanyols.No obstant això, hi ha films i sèries estrenats fa ja mesos i fins i tot anys que ressorgeixen i es colen entre els més vists de les principals plataformes com HBO, Netflix, Movistar Plus, Amazon Prevalgui Vídeo o la nouvinguda Disney+.«LA CASA DE PAPER» i «THE MANDALORIAN», LES SÈRIES ESTRELLALa quarta temporada de «La casa de paper», com es preveia, s'ha convertit en un èxit internacional, amb unes previsions d'arribar a 65 milions de visionats en les seves primeres quatre setmanes en Netflix des de la seva estrena el 3 d'abril.També «The Mandalorian», de l'univers Star Wars i principal aposta de Disney+, era un èxit cantat. I encara que no hi ha dades de consum, no hi ha més que veure la repercussió en xarxes socials d'una de les sèries de l'any, que compta amb un personatge que ja s'ha convertit en una estrella, Baby Ioda.»Westworld», «This is Us» o «Modern Family» són uns altres dels títols més populars, segons la web JustWatch, i entre les sèries espanyoles, destaquen «Anem Juan» o «La línia invisible».Però més enllà dels títols esperats, hi ha algunes produccions que s'han fet un buit en les llars espanyoles de manera sorprenent.És el caos de «Unortodhox», basada en la vida real de Deborah Feldman, que va fugir als 19 anys de la comunitat jasídica -jueus ultraortodoxos- en la qual vivia a Brooklyn (Nova York) per a traslladar-se a Berlín a la recerca de llibertat.Encara que si hi ha un cas sorprenent és el de «Tiger King: Murder, Mayhem and Madness», una sèrie documental que ha causat sensació en les xarxes socials i que en les seves primeres quatre setmanes en Netflix (es va estrenar el 20 de març) podria arribar als 64 milions de visualitzacions, segons estimacions de la plataforma.«CONTAGI», «EL CLOT» O MIYAZAKI, CINEMA VARIATEntre les pel·lícules, les cinc més vistes són «Contagi», «Punyals per l'esquena», «Paràsits», «Joker» i «Le Mans '66», segons JustWatch. Totes elles entre les més premiades de 2019 amb l'excepció de «Contagi», un film de 2011 premonitori, en el qual Steven Soderbergh compte com Gwyneth Paltrow és contagiada a Hong Kong per un virus que acaba amb la meitat de la població mundial.També és tendència aquests dies la història de ciència-ficció «Ready Player One» (2018), de Steven Spielberg, o «Call em by your name» (2018), una pel·lícula que es va convertir immediatament en un títol de culte i que va llançar a la fama a Thimotée Chalamet.Així com històries més destinades al públic juvenil, com la trilogia de «El senyor dels anells» o la saga de «Harry Potter», thrillers com «Zodiac» (2007) o històries d'amor com «El diari de Noa» (2004).Al cinema espanyol destaca «La trinxera infinita» (2019) protagonitzada per Antonio de la Torre i Belén Cuesta, i el fenomen internacional de «El clot», una pel·lícula sobre l'egoisme en un món distòpic dirigida per Galder Gaztelu-*Urrutia.Les comèdies són un altre dels gèneres preferits pels espectadors, amb títols com «Fer-se major i altres problemes» (2018), «Nit de jocs» (2018) o «Un petit favor» (2018).I també hi ha espai per a l'animació, especialment per a les obres mestres del japonès Hayao Miyazaki, la filmografia del qual conté joies com «El viatge de Chihiro» (2001) i «El meu veí Totoro» (1998), que ofereix ara Netflix.Obres d'altres països com Turquia amb «Miracle en la cel·la 7» (2019), l'emotiva història d'un home amb discapacitat intel·lectual que ha de demostrar la seva innocència en ser injustament empresonat, o el 'thriller' francès «La terra i la sang» (2020), són unes altres de les pel·lícules internacionals més vistes del moment.EL CINEMA CLÀSSIC UNA APOSTA SEGURAI en aquests dies també hem girat la mirada al cinema més clàssic, que és un valor segur que mai decep.En el terreny dels clàssics moderns, Francis Ford Coppola, Martin Scorsese o Quentin Tarantino continuen sent els cineastes vius més revisitados amb les seves mirades contemporànies sobre el cinema negre en «El Padrí» (1972), «Un dels nostres» (1990) i «Pulp Fiction» (1994).També títols de Clint Eastwood, com «Sense perdó» (1992), «Un món perfecte» (1993), «Els ponts de Madison (1994) o «Mystic River» (2003).O pel·lícules de l'època daurada de Hollywood, com a «Ciutadà Kane» (1941), la cinta de Orson Welles considerada per molts la millor mai filmada; les obres mestres judicials de Billy Wilder i Sydney Lumet, «Testimoni de càrrec» (1957) i «12 homes sense pietat» (1957), respectivament, o el film antibelicista de Stanley Kubrick «Senderos de glòria» (1957), se situen entre els llocs més alts de la llista.Però «La finestra indiscreta» (1954), d'Alfred Hitchcock, una metàfora sobre el propi cinema on es posa al mateix nivell a l'observador i a l'espectador, és sens dubte el film clàssic al qual més han tornat els cinèfils durant les últimes setmanes perquè és la que millor reflecteix la situació del ciutadà mig actual: tancat en la seva llar i no tenint més opció que entrellucar el carrer a través del cristall.