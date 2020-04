Pugen als pobles els projectes de turisme rural i habitatges post COVID-19

Hi ha hagut un augment de projectes per a invertir en cases als pobles, particulars o per a destinar al turisme

El president de REDR, Secundino Cas, afirma, en una entrevista amb Efeagro, que s'està produint un increment «sorprenent» i «increïble» de l'interès per adquirir un habitatge rural per a transformar-la, especialment aquelles amb parcel·la, hort o prat, en zones com Cantàbria, Astúries o Andalusia.La REDR agrupa xarxes territorials que engloben a 180 grups de desenvolupament rural (GDR) o grups d'acció local (GAL), encarregats de gestionar programes «Leader», és a dir plans cofinançats amb participació pública i privada, l'objectiu de la qual és promoure activitats diferents o complementàries a l'agricultura.Cas, alcalde de Monterrubio (Cantàbria), un municipi de 350 habitants, i vicepresident de la Xarxa Europea de Grups d'Acció Local (ELARD) respon a l'entrevista per telèfon des d'un balcó amb vista als Pics d'Europa.Manifesta que el coronavirus ha «activat» els pobles i que el panorama és més favorable per al turisme rural i d'interior, «més preparat i en millors condicions», com a opció segura i menys massificada per a famílies.Espera que l'activitat turística es recuperi aquest estiu, en el segon semestre o a final d'any, depenent de la situació sanitària.Davant la pandèmia, els pobles han registrat una pujada del nombre d'habitants, diu: «Les fleques estan funcionant més (…) Els bars estaran tancats, però aquí es viu millor el confinament que en un pis petit de ciutat».No obstant això, rebutja una visió idíl·lica i afirma que per a aprofitar aquest interès a poblar el camp fa falta solucionar «grans manques».Segons el parer de Cas, hi ha «conquestes en l'estat de benestar» que en el món rural no es gaudeixen. «Necessitem Internet, professors i metges», afirma. «A la meva comarca no hi ha un metre de fibra òptica instal·lat», assenyala, la qual cosa contrasta amb l'avanç del teletreball a Espanya pel coronavirus.Afegeix que dinàmiques que han arribat per a quedar-se, com les reunions per videoconferència o l'ensenyament per Internet, són «impossibles» en algunes comarques rurals per la connexió.Al·ludeix a les plataformes escolars i explica que davant la deficiència de 4G hi ha hagut que facilitar en algunes comarques targetes de mòbil i tauletes per a famílies sense recursos, amb la finalitat que els estudiants treballin des de casa.Les noves tecnologies influeixen també en la qualitat dels dipòsits d'aigua, que podrien estar controlats per Internet però en molts pobles és impossible aquesta connexió.Considera que és estructural la falta d'adaptació dels sistemes sanitaris al camp, on el personal sanitari «acaba anant-se» perquè se'ls promociona menys que si treballen en nuclis urbans. No obstant això, un alt percentatge de la població rural està envellida.REDR demana que es dissenyin les «lleis» amb una «lupa» especial en favor de l'àmbit rural: Fins i tot les regles de confinament han de ser diferents si una persona treballarà a un hort en un poble en el qual no es trobarà amb ningú.«Cal ser herois per a invertir, quan per a muntar una formatgeria petita t'exigeixen el mateix que per a una fàbrica que produeix milions de litres», recalca.Però Cas veu crucial «canviar el relat» i eliminar el «paternalisme» en la visió rural. Opina que des del cinema a les sèries de televisió -com les que veuen els seus fills d'11 i 12 anys- traslladen una imatge «casposa» dels habitants rurals com si tots fossin «Els Sants Innocents» (en al·lusió a la novel·la de Miguel Delibes).