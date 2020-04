Publicada en el BOE la pròrroga dels controls fronterers per la pandèmia

El Boletín Oficial del Estado publica aquest dissabte la pròrroga fins al 10 de maig de les restriccions i controls sobre els viatges

Actualitzada 25/04/2020 a les 10:20

L'ordre amplia fins a la fi de la tercera pròrroga de l'estat d'alarma les limitacions a la mobilitat transfronterera acordades al març pel Consell Europeu. Els socis de la UE van deixar al marge d'aquestes limitacions als ciutadans europeus o els residents de llarga durada, així com per a personal diplomàtic.Per regla general, no podran entrar a Espanya per motius d'ordre públic o salut pública els nacionals de països no integrants de la UE, a excepció que siguin residents en ella o en països associats a l'espai Schengen que es dirigeixin al seu lloc de residència.També podran traspassar la frontera, com a excepció a la norma general, els titulars de visat de llarga durada expedit per un Estat membre o de l'espai Schengen, treballadors transfronterers, professionals sanitaris o de la cura de majors, personal dedicat al transport de mercaderies en l'exercici de la seva activitat i personal de vol.Queden igualment al marge de la prohibició el personal diplomàtic, les persones en trànsit per motius familiars imperatius «degudament acreditats» i les persones que acreditin documentalment «motius de força major o situació de necessitat» o motius humanitaris.L'ordre entrarà en vigor aquest mateix dissabte i començarà a tenir efecte la pròxima mitjanit.