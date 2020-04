Mor un segon pres a Espanya per COVID-19

Un segon pres de la presó de Estremera (Madrid) va morir ahir per Covid-19 a l'hospital Gregorio Marañón

Actualitzada 25/04/2020 a les 12:30

Un segon pres de la presó de Estremera (Madrid) va morir anit per Covid-19 a l'hospital Gregorio Marañón, elevant a cinc els morts per coronavirus en l'àmbit penitenciari, ja que a més de dos interns, han mort també tres treballadors dels centres d'Alacant, Sòria i Conca.Aquest intern, José Manuel A.A., de 61 anys i amb una greu patologia prèvia, estava ingressat en l'UCI del citat hospital des del passat 2 d'abril, han informat a Efe aquest dissabte fonts penitenciàries.Es tracta per tant del segon pres a morir a Espanya per coronavirus, després que el passat 24 de març, morís el primer pres, una dona també interna en Estremera, de 78 anys i d'origen llatinoamericà.En aquests moments, Institucions Penitenciàries registra 290 positius (240 treballadors i 50 interns) dels quals 50 treballadors s'han recuperat i 11 interns han rebut l'alta hospitalària.