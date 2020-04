Les vendes de sandvitxos refrigerats baixen un 30% a Mercadona pel canvi d'hàbits en el consumidor

El confinament està afectant al consum i alimentació de la població

Les vendes d'aquests productes baixen durant aquests dies per ser un aliment que el client sol consumir fora de la llar, com en el treball o al parc, i que ara els hi prepara ell mateix a casa.El moitu es deu al canvi d'hàbits del consumidor, ja que “El Cap” (que és com la companyia denomina internament al client) sol consumir aquests productes fora de la llar, com en el treball o al parc, i ara els hi prepara ell mateix a la seva casa.Aquests productes, elaborats pel proveïdor Productes Naturals de la Vega en Lodosa (Navarra) sota la marca Hacendado, estan disponibles en pràcticament tota la cadena des de mitjans 2017, i s'ofereixen diferents opcions, com el Sandvitx Mixt, el Sandvitx amb Salmó, el Sandvitx amb Tonyina, Ou i Tomàquet, i el Sandvitx amb Gall dindi, Formatge i Espinacs.