El cap de l'Estat Major de la Guàrdia Civil, José Manuel Santiago, ha apel·lat a la responsabilitat dels pares davant les sortides dels menors de 14 anys

Actualitzada 25/04/2020 a les 17:36

Santiago ha fet aquesta petició en la roda de premsa posterior a la reunió del comitè cientificotècnic de seguiment de la pandèmia, en la qual s'ha fet balanç de les sis setmanes des que es va decretar l'estat d'alarma.«Per respecte als qui compleixen les normes», que són el 94% de la societat espanyola, ha dit Santiago, «continuarem sent implacables amb els insolidaris que no les compleixen i posen en risc la salut de tots», ha advertit, apel·lant a la responsabilitat davant les sortides dels menors a partir de demà.Des que va entrar en vigor l'estat d'alarma, segons ha exposat, la Guàrdia Civil ha realitzat 375.700 controls en espais públics, en els quals ha identificat a gairebé 3,9 milions de persones, ha controlat 92.251 vehicles, ha formulat 203.884 denúncies i ha detingut a 911 persones.A més de la Guàrdia Civil, també ha fet balanç de la gestió de l'Exèrcit el general Carlos Pérez, qui ha destacat que el nombre d'activitats de suport de les Forces Armades en la lluita contra el Covid «està descendint gradualment dia a dia».En aquestes sis setmanes, segons ha relatat, 6.600 militars s'han desplegat en el marc de l'operació Balmis per a donar 17.000 suports per tota Espanya.L'Exèrcit ha intervingut en 2.080 localitats, principalment en les zones més colpejades per la pandèmia, per a fer labors de desinfecció de serveis essencials, que en aquestes sis setmanes s'han elevat a gairebé 10.000, 4.017 en residències de majors.Per part de la Policia Nacional, José Ángel González ha donat compte dels 2,4 milions de persones identificades al llarg d'aquest període en el qual s'han arribat a produir 394 detencions.Quant a les sancions, la Policia ha tramitat 185.311 actes i ha procedit a 2.944 detencions.A més, igual que la Guàrdia Civil, la Policia ha incrementat les mesures de control per a evitar la violència de gènere i ha arribat a detenir a 3.000 presumptes maltractadors.Respecte al control de fronteres interiors, han estat controlats a unes 290.000 persones i prop de 273.000 vehicles, denegant l'entrada a unes 9.500 persones i efectuant-se 30 detencions.Els tres comandaments han destacat també la labor humanitària que els seus efectius estan realitzant en suport al trasllat de malalts, de morts, assistència a majors i persones vulnerables, així com en el transport d'aliments i medicines, entre altres serveisPolicia Nacional i Guàrdia Civil han realitzat més de 70.900 serveis humanitaris des que regeix l'estat d'alarma