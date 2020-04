La CUP exigeix el cessament del comissari en cap dels Mossos d'Esquadra

La CUP recorda que l'advocació de l'Estat i diversos juristes ja han advertit que el Reial Decret de l'estat d'alarma no establia un règim sancionador concret en cas d’incomplir les mesures establertes.La formació anticapitalista entén que el comunicat intern emès pel comissari Sallent és «extremadament greu» ja que implica donar ordres als agents dels mossos «per fer constar fets falsos a les actes aixecades», vulnerant el principi de legalitat i la presumpció d’innocència.A banda del cessament immediat de Sallent, la CUP també demana a compareixença del conseller d'Interior, Miquel Buch, al Parlament per donar explicacions de la instrucció que el comissari en cap va enviar als agents, com també de la gestió general dels expedients que s'han imposat en el marc de l'estat d'alarma.