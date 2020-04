Els Mossos detecten un 'youtuber' bromista que es va infiltrar en classes virtuals de Girona i va publicar les imatges

Els Mossos d'Esquadra han detectat el cas d'un conegut youtuber bromista que s'ha infiltrat en alguna videoconferència d'un centre educatiu de la ciutat de Girona i ha fet algunes bromes que han interromput momentàniament les classes. Després, hauria penjat les imatges al seu canal de YouTube, tot i que en els vídeos no s'identifica de quin centre es tracta.Aquest youtuber sol penjar vídeos amb bromes a altres persones, i ara amb el confinament ha buscat una via diferent per seguir fent les seves gamberrades, expliquen fonts policials. De moment no es té constància de més casos, però no es descarta que existeixin i no s'hagin detectat o denunciat a la policia.

L'Oficina de Relacions amb la Comunitat (ORC) dels Mossos de Girona ha enviat una carta a diversos centres educatius de la comarca del Gironès on explica que ha tingut coneixement que alguns joves «s'infiltren en diverses aules virtuals per fer mofa i distorsionar les classes matemàtiques per, posteriorment, penjar-ho en diversos llocs a internet». El problema principal és que les claus d'accés a l'aula virtual són facilitades pels mateixos alumnes a través de xarxes socials. Per això, els Mossos demanen al professorat que extremi les mesures de seguretat durant les classes virtuals i que recordin als alumnes que les contrasenyes per accedir a l'aula virtual són personals i intransferibles, i només poden ser utilitzades pels alumnes de cada classe.



A més, la policia catalana també recorda que la gravació d'una videoconferència educativa i la seva publicació a les xarxes socials, sense el consentiment exprés de l'alumnat i del centre educatiu, és un delicte, no només per part de l'autor de la gravació sinó també per qui ha actuat com a còmplice necessari facilitant l'accés a persones no autoritzades. En la carta, els Mossos donen diversos consells de seguretat per evitar estafes o extorsions a través d'internet tant a adults com a joves.