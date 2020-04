El Regne Unit supera els 20.000 morts per COVID-19 després de sumar altres 813

El Regne Unit ha arribat a un total de 20.319 morts per la COVID-19 als hospitals del país, va informar aquest dissabte el Ministeri de Sanitat

Aquest país va sumar altres 813 decessos per coronavirus en vint-i-quatre hores i es converteix així en el cinquè del món -després dels Estats Units, Itàlia, Espanya i França- que supera aquesta xifra de defuncions per la malaltia.Aquest número no contempla les morts per COVID-19 ocorregudes fora dels centres mèdics nacionals, com els decessos registrats en residències d'ancians, la qual cosa implica que la xifra real de defuncions és superior, en diversos milers, a la divulgada.La xifra de morts comptabilitzats en un dia és bastant superior a les registrades aquest divendres -684- i el dijous -616-, mentre que el número de test per a detectar el virus conclosos avui a les 08.00 GMT va ser de 640.792, segons les noves dades.El país depassa els 20.000 morts per la COVID-10 davant les creixents pressions que afronta el Govern de Boris Johnson -encara convalescent pel virus- entorn de les mesures imposades per a frenar la seva propagació.El mes passat, l'assessor científic cap de l'Executiu, Patrick Vallance, va indicar davant un comitè parlamentari que s'esperava mantenir la xifra de morts pel virus per sota dels 20.000, alguna cosa que no s'ha pogut aconseguir.Aquestes xifres es coneixen després que Downing Street -residència i despatx oficial del primer ministre- es veiés forçat a explicar la presència del principal assessor de Boris Johnson, Dominic Cummings, en reunions de l'organisme científic que aconsella a l'Executiu sobre la seva estratègia enfront de la pandèmia del coronavirus, l'anomenat Sage.Aquesta nova controvèrsia es va generar després que el diari The Guardian revelés que el conseller del líder tory va formar part de la llista de persones que van assistir a una trobada crucial celebrada per aquest grup assessor científic per a emergències