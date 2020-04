Detingut per distribuir droga amb granota de treball

Vestit de feina intentava passar desapercebut en els controls

Actualitzada 25/04/2020 a les 22:18

Agents de la Policia Nacional van detenir el passat 21 d'abril a un jove com a suposat autor d'un delicte de tràfic de drogues, una activitat que pel que sembla realitzava en la zona del barri de la Rosaleda vestit amb una granota de treball i un permís d'empresa.Les recerques van començar, segons explica la Subdelegació del Govern, fa diverses setmanes quan els agents van detectar com l'ara detingut havia llogat un habitatge en el barri de La Rosaleda on diàriament acudien joves per a adquirir droga.També van comprovar com el detingut, de 26 anys, es traslladava a altres punts de la ciutat amb assiduïtat per a distribuir directament a domicili la droga als seus clients, especialment des que es va decretar l'Estat d'Alarma pel Covid-19.Segons els agents, el detingut distribuïa les substancies estupefaents als diferents clients vestit amb roba de treball i autorització d'empresa, tractant així de passar desapercebut en els controls i acció policial, dels quals s'excusava al·legant que tornava del treball.L'individu va ser sorprès quan realitzava una important venda de droga i li van ser intervinguts 963 grams de marihuana en cabdells, 272 grams d'haixix, 565 euros, un vehicle d'alta gamma, una balança de precisió, dos telèfons mòbils i altres efectes relacionats amb l'activitat delictiva.Amb aquesta operació s'ha donat per desmantellat un punt de venda de substàncies estupefaents en la zona del barri de la Rosaleda que estava creant alarma social entre el veïnat.El detingut, amb antecedents policials, va ser posat a la disposició del Jutjat d'Instrucció número 4 de guàrdia de Ponferrada.