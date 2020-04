Un vídeo xinès ensenya els passos per adaptar-la per als més petits de casa

Actualitzada 24/04/2020 a les 09:03

Com transformar una mascareta quirúrgica d’adult en infantil



Són com les que es distribueixen a les farmàcies per part del @govern (o molt similars)



#Covid_19 pic.twitter.com/DmRlv9N1Ze — SanitarisxRep (@SanitarisxRep) April 23, 2020

Els Sanitaris per la República han compartit un vídeo a les seves xarxes socials en el qual s'explica com transformar una mascareta quirúrgica d'adult en una infantil.El vídeo és d'origen xinès i és molt útil especialment ara que els més petits podran començar a sortir al carrer per a passejar amb un adult pels voltants de casa.