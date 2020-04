Com sortir amb els nens al carrer sense risc

A partir de demà diumenge els menors de catorze anys sortiran al carrer després de sis setmanes de confinament

Actualitzada 25/04/2020 a les 12:18

Encara que seran passejos de màxim una hora i a menys d'un quilòmetre de les seves cases, podran córrer, saltar i portar les seves pròpies joguines encara que sempre seguint les indicacions de distància i higiene.Pot ser que els pares encara tinguin dubtes sobre el que poden o no fer demà els seus petits o com evitar riscos. A continuació s'ofereixen algunes respostes, a partir de la informació del Boletín Oficial del Estado i de les recomanacions de l'Associació Espanyola de Pediatria i el Consell General d'Infermeria.Els nens menors de catorze anys, sempre acompanyats d'un adult que convisqui amb ells. Seran passejos curts, que no poden excedir d'una hora, entre les 9.00 i 21.00 hores.No podran fer-ho aquells menors que presentin símptomes o estiguin en aïllament domiciliari per diagnòstic de coronavirus, o que es trobin en quarantena per haver tingut contacte amb alguna persona diagnosticada o amb símptomes.Com a màxim, l'adult pot sortir amb tres nens.Per qualsevol via o espai d'ús públic, inclosos els espais naturals i zones verdes autoritzades, que no estiguin a més d'un quilòmetre del domicili, però no es permet accedir a «espais recreatius infantils a l'aire lliure, així com a instal·lacions esportives».És responsabilitat de l'adult garantir que durant el passeig es compleixen els requisits per a evitar possibles contagis.Cal explicar «molt bé» als nens que han de mantenir distància amb la resta de persones, que el Govern ha establert en almenys dos metres, i és fonamental també la higiene de mans.Cal exposar als menors la nova situació perquè si són petits poden espantar-se en veure a la gent amb màscares. Han de conèixer «les normes del joc» i que no es pot relacionar amb altres nens.Abans de sortir cal rentar-se les mans.Sí, també patinets o pilotes, però no poden agafar els dels altres.Exercici, córrer, saltar però cal evitar que toquin qualsevol cosa del carrer.La AEP considera que la màscara «no és la panacea», sinó que afegeix un grau de protecció més. Si el nen la tolera, la pot portar, en cas contrari i si comença a tocar-la o a jugar amb ella, és millor que no.Quant als guants, la AEP adverteix que tenen un efecte a vegades «perjudicial» en donar una falsa sensació de protecció.El Consell d'Infermeria recomana deixar les sabates i les joguines que s'hagin emportat al carrer en una caixa i netejar-los. Rentar-se bé les mans i si és el cas, retirar les màscares.