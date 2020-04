Com calcular la distància que podran caminar els nens a partir de diumenge

Els tarragonins poden utilitzar la Rambla com a mesura per guiar les seves passejades

Actualitzada 24/04/2020 a les 13:10

A partir d'aquest diumenge els menors de 14 anys podran sortir, acompanyats d'un adult, a passejar pels carrers del voltant de casa seva. Concretament, no podran anar més lluny d'1 quilòmetre respecte del seu domicili. Per tal de mesurar aquesta distància màxima que podran distanciar-se, hi ha diverses aplicacions que ho posen més fàcil.Una d'aquestes és Google Maps que permet mesurar una distància exacta. Per fer-ho, cal seleccionar un punt de partida i un de final i l'aplicació informarà de la distància total que s'ha marcat. En cas de ser superior o inferior, es pot arrossegar aquest punt final per ajustar-lo al quilòmetre.Una segona aplicació útil és CalcMaps, la qual permet dibuixar un cercle de radi determinat. Així doncs, s'ha de seleccionar l'opció cercle de radi, ubicar-se a sobre del domicili corresponent i ampliem el cercle fins arribar al quilòmetre permès.Ara bé, aquells tarragonins que visquin al centre de la ciutat també poden prendre com a referència la Rambla Nova de Tarragona, ja que entre la primera coca central des de la Imperial Tàrraco, fins al Balcó del Mediterrani hi ha exactament un quilòmetre de distància.