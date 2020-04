Així seran els bars quan obrin

El sector de la restauració ja es prepara per a quan pugui reobrir les seves portes després del confinament

Actualitzada 25/04/2020 a les 10:15

El sector de la restauració identifica donar seguretat al consumidor com la prioritat, per al que baralla des de mesurar la temperatura d'empleats i clients fins a instal·lar mampares, reduir aforament o ampliar les terrasses.Totes aquestes opcions han estat implementades en altres països on han recuperat la seva activitat, encara que a Espanya de moment no se sap a partir de quina data tornaran a rebre clients en els seus locals, que romanen tancats per llei des del 14 de març.De moment, la ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha advertit que l'hostaleria és un dels segments que més temps poden romandre sota un escenari de «força major», però la decisió dependrà de Sanitat.La patronal Hostaleria d'Espanya reconeix en declaracions a Efe que ja treballa a elaborar un protocol que presentar a les autoritats amb mesures «simples, efectives i que puguin aplicar-se en tota mena d'establiments».Així ho explica el seu secretari general, Emilio Gallego, qui descarta per exemple la idea de separar als comensals d'una mateixa taula amb mampares. La major preocupació passa pels locals de petita grandària, on reduir l'aforament pot suposar un problema de rendibilitat irresoluble que acabaria conduint al seu tancament.«Ni un sol supermercat ha hagut de tancar, malgrat que n'hi ha de diferents grandàries. Tampoc han deixat de funcionar el metre de Madrid o Barcelona. Què han fet? Perquè augmentar les freqüències, revisar la desinfecció, assenyalar les distàncies mínimes de separació entre les persones i utilitzar les proteccions adequades», enumera.Admet excepcions per a cuines o menjadors d'hospitals i casos similars on el risc de contagi sigui major, i insisteix que ja analitzen les pràctiques posades en marxa en altres països.«Hi ha empresaris que em criden i m'adverteixen que per a muntar el vis a vis de la presó d'Alcalá Meco, prefereixen no obrir si més no», rasa.«És una crisi de por, i és la primera vegada que ens passa. No sabem com serà l'experiència dels clients en el restaurant, però ja veiem que en altres mercats els que salin més afavorits són els que comuniquen clarament les mesures que prenen per a garantir la seguretat de la seva plantilla i els consumidors», apunta el fundador de la consultora Livit, l'espanyol Benjamí Calleja.En locals d'Àsia, Mitjà Orient i en algunes parts dels Estats Units s'estan prenent estratègies similars, va revelar Calleja durant la seva participació aquesta setmana en un cicle de conferències virtuals sota el títol Restaurando2020.Mesurar la temperatura corporal dels empleats és una de les principals mesures, fins i tot en el servei a domicili. Així ocorre a la Xina, on el client pot veure la dada del repartidor que acudeix a la seva casa en temps real.En altres llocs del món els propis comensals han de passar per la «prova del termòmetre» abans d'accedir al restaurant i es recomana la col·locació de gel desinfectant fins i tot en cada taula.A Espanya, la cadena de sandvitxos Subway assegura que ja controla la temperatura als seus treballadors, avui centrats únicament a preparar comandes per a enviar-los a domicili; el grup Telepizza, a més, ha comprat mampares i començarà a instal·lar-les en totes les seves botigues per a quan pugui reobrir el servei de recollida per a portar (»take away»).Des de Livit calculen que de mitjana la capacitat d'albergar gent en sala s'està reduint en restauració entre un 40 i un 60% per a respectar la distància de seguretat -depèn del sector i el país-, per la qual cosa recomanen als hostalers apostar per les terrasses i intentar ampliar-les.Els experts apunten al fet que el concepte de sortir de casa a consumir canviarà durant els primers mesos posconfinamiento, almenys fins que la situació sanitària millori.En joc està el futur dels prop de 280.000 bars i restaurants que hi ha al país i que empren a 1,3 milions de treballadors. Als seus responsables, el coronavirus els obliga ara a redefinir la seva estratègia.