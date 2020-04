Trilla afirma que algunes dades fan preveure que l'estabilització va «una mica més ràpid»

Simón va marcar aquest termini aproximat per garantir la capacitat per detectar, aïllar i rastrejar tots els casos i els seus contagis. Trilla ha dit que és un termini «possible» però ha apuntat que hi ha un «problema important» en la capacitat per fer proves.En aquest sentit, ha afirmat que serà molt difícil detectar els casos asimptomàtics i que a les grans ciutats serà més difícil seguir la traçabilitat dels positius. En tot cas, ha afirmat que cal «posar tots els recursos possibles» per establir aquest sistema que permeti detectar els casos i aïllar-los per evitar que es torni a estendre el virus.D'altra banda, ha apuntat que quan acabi la crisi sanitària caldrà «repensar molt bé» com estaven les residències, tenint en compte que les víctimes d'aquests recursos poden representar «pràcticament el 50%» del total de morts a Europa.Per últim, ha confiat en el «seny» de nens, adolescents i els seus pares en els passejos d'una hora que es podran fer a partir d'aquest diumenge.