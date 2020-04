Teletreball, mecanismes d'atenció a distància o torns de tarda als jutjats: mesures per reactivar la Justícia

També preveu atenció a distància del públic i la realització d’actes processals de manera telemàtica. A més, s’ampliaran de manera extraordinària els terminis processals per facilitar el progressiu restabliment de l’activitat judicial.El pla «integral» en el qual treballa Justícia per combatre els efectes de la crisi també inclou una llei d’impuls i agilització processal amb mesures a mig i llarg termini per avançar cap a «una millor gestió dels òrgans judicials i la seva transformació digital».El tercer instrument del full de ruta passa per posar en marxa plans de xoc a les jurisdiccions social, contenciós-administratiu i mercantil. Els àmbits on es preveu més afluència de casos després de la hivernació econòmica.Justícia també contempla un «esquema de seguretat laboral» que superi la «fragmentació competencial actual» i permeti avançar cap a un «marc conjunt» validat per les autoritats sanitàries. L’objectiu és garantir la seguretat del personal dels jutjats amb la desescalada de les mesures de confinament.En aquest sentit, en les properes setmanes arribarà una nova remesa d’equips de protecció personals a les seus judicials per complementar als que ja s’han enviat des de l’inici de la crisi.