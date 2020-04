Simón diu que cal valorar la capacitat del sistema sanitari per afrontar un rebrot i el nivell de transmissió per desescalar

24/04/2020 a les 13:47

El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha afirmat que la tornada a la feina de treballadors no essencials «no ha tingut un impacte important» en els contagis per coronavirus. Simón ha dit que cal donar encara «una mica de marge per assegurar que això és així» però ha constatat que la transmissió està als mateixos nivells que les setmanes en què hi havia el permís retribuït recuperable. D'altra banda, en roda de premsa aquest divendres, Simón ha dit que les dades confirmen que es pot començar a pensar en la desescalada i ha dit que per poder-la iniciar caldrà valorar la capacitat del sistema sanitari de fer front a un rebrot així com els nivells de transmissió.