Quins són els paràmetres que poden permetre o no la desescalada?

Cal tenir les capacitats necessàries per garantir que si que hi ha un rebrot es pot respondre

Actualitzada 24/04/2020 a les 14:36

El comitè d'experts que analitza la crisi sanitària provocada per la Covid-19 està estudiant des de fa setmanes alguns dels paràmetres que poden permetre o no iniciar la fase de desescalada, i ho fan «amb molta cura» per les implicacions que pot tenir per la salut, l'economia i la societat.Sobre això ha aprofundit aquest divendres el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, en la roda de premsa diària telemàtica, en la qual ha estat preguntat per aquests marcadors i els passos que hauran de seguir les comunitats, els consellers de les quals es reuneixen aquesta tarda amb el ministre Salvador Illa.Entre aquests factors està el nivell de transmissió de les comunitats autònomes, que no obstant això, com ha dit, «no ha de ser zero per a iniciar una mesura d'alleujament».Aquest nivell tampoc ha de ser el mateix en totes les comunitats autònomes, perquè s'ha de valorar en relació al nombre de casos actuals que existeixen, a la seva pròpia evolució de la pandèmia i al percentatge de població.Cal valorar també altres aspectes, com des de fa quant s'ha produït l'ultimo cas o transmissió en una zona, una qüestió que permetrà conèixer els diferents nivells d'alleujament i transició.Els detalls de les xifres que han de donar aquests marcadors per a fer passos cap a la normalització s'estan discutint a nivell nacional i fins i tot internacional, segons ha assegurat Simón, que ha dit que ara no es pot especular amb xifres concretes.Però abans d'arribar a aquests paràmetres cal estar preparats per a la transició i ha aprofundit en alguns aspectes que s'han abordat a l'OMS i a la UE per a avançar: cal tenir les capacitats necessàries per garantir que si hi ha un rebrot es pot respondre millor encara del que s'ha respost en la primera fase.Això implica que s'han de garantir una sèrie de capacitats assistencials, com a llits hospitalaris per a pacients aguts infecciosos, i d'UCI, que han d'estar millor preparades que ho estan ara ja que s'han duplicat d'una manera molt ràpida, amb el que «cal estabilitzar-ho».També, s'han de garantir sistemes de vigilància que permetin estar segurs que se segueix l'evolució de l'epidèmia correctament. I és que, segons Simón, s'estan estudiant les maneres de reduir els retards que es produeixen en la notificació.S'està treballant amb les comunitats autònomes amb possibles mecanismes per a poder detectar els pacients de manera més precoç, a partir de casos sospitosos i a través de proves en l'Atenció Primària.