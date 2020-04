La Xina afirma que de cara a setembre podria tenir una vacuna «d'emergència»

Seria utilitzada per grups especials com els treballadors sanitaris

Actualitzada 24/04/2020 a les 16:29

La Xina podria tenir una vacuna per als treballadors sanitaris en una «situació d'emergència» per coronavirus el setembre vinent, segons el director del Centre de Control i Prevenció de Malalties del país, Gao Fu, qui ha informat avui als mitjans locals.«Potser al setembre podríem tenir una vacuna per a ser utilitzada en casos d'emergència, per exemple, si tenim una un rebrot del virus (...) podria ser utilitzada per grups especials com els treballadors sanitaris», ha dit Gao en una entrevista al canal internacional de la televisió estatal xinesa.El també viròleg i epidemiòleg ha explicat que, si la malaltia torna a reproduir-se a gran escala, les vacunes que encara es troben en la segona o tercera fase d'assajos clínics podrien utilitzar-se per a grups especials com els metges.Gao estima que a principis del 2021 les vacunes amb les quals està assajant la Xina podrien estar llestes per a ser utilitzades en persones sanes, encara que tot dependrà de l'evolució del procés d'investigació i desenvolupament.A més, ha explicat que en aquest moment a la Xina hi ha dues bovines «candidates» sota assajos clínics: una és una vacuna de vector d'adenovirus i l'altra una vacuna inactivada, totes dues en la segona fase d'experimentació clínica.Habitualment, el període perquè una vacuna pugui estar disponible per al seu ús a nivell massiu és d'entre 12 i 18 mesos, segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS).Però a causa del desenvolupament científic i la urgència de la situació actual les primeres vacunes podrien ser proporcionades als treballadors sanitaris per a un ús «d'emergència», assenyala Gao, qui ha insistit que l'ús massiu trigaria uns mesos més.La Xina està provant actualment fins a cinc diferents opcions de vacunes, i els dos assajos clínics els quals han entrat en la segona fase han estat desenvolupades per l'Institut de Productes Biològics de Wuhan del Grup Nacional Farmacèutic Xinès i un laboratori a Pequín de la companyia Sinovac Biotech.