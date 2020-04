La covid-19 podria haver arribat a Catalunya camuflada per la grip

Durant el mes de febrer es va atendre un 20% més de casos per grip del que és habitual

Actualitzada 24/04/2020 a les 10:22

L'epidèmia de grip estacional va ser atípica aquest hivern a Catalunya comparada amb l'última dècada. Segons els registres estadístics, entre el 4 de febrer i el 20 de març, quan normalment els refredats ja estan disminuint, els hospitals catalans van atendre un 20% més de casos que habitualment: uns 8.000 més de l'esperat. Ara un estudi del Botnar Research Centre de la Universitat d'Oxford considera que aquest comportament atípic de la grip podria amagar en realitat un contagi primerenc per COVID-19, la qual cosa significaria que el coronavirus es va estendre per Espanya abans del que es creia.L'estudi, encara no revisat, ha estat coordinat pel professor Daniel Prieto-Alhambra, que el signa al costat d'altres cinc investigadors, i es basa en els registres públics de la Generalitat de Catalunya per al monitoratge de l'epidèmia anual de la grip. Gràcies a aquestes dades, els autors van dibuixar l'espectre esperable de casos per a aquesta temporada 2019-20 i van descobrir que, mentre el normal és que a partir del 4 de febrer la grip remeti de forma molt ràpida, enguany s'havia mantingut estable durant diverses setmanes.El 27 de febrer es van notificar els primers tres casos de coronavirus a Catalunya, i no va ser fins al 12 de març que els positius van arribar al centenar i van anar multiplicant-se exponencialment. El 21 de març aquesta comunitat autònoma, una de les més colpejades per l'epidèmia, sumava més de 4.000 positius. Aquest dijous superava ja els 43.800 casos i sobrepassava amb escreix les 4.200 morts.L'equip del Botnar Research Centre planteja la hipòtesi que el coronavirus arribés a Espanya fins un mes abans de la data que fins ara es considerava oficial, el 25 de febrer, però que els casos de covid-19 quedessin ocults sota diagnòstics de grip. Una idea que posteriors estudis hauran de validar però que, d'entrada, els autors de l'estudi creuen que compta amb números sòlids en els quals basar-se.Els investigadors consideren que aquest 20% d'excés en els suposats casos de grip, que es van produir després de la data prevista per al pic, suposen un percentatge «estadísticament significatiu». A més, per grups d'edat, l'excés acumulat ocorre principalment en joves i adults entre els 15 i els 64 anys, el gruix de la població, on es percep un augment important de casos de grip respecte als que tenen habitualment. Els segueixen els nens, grup que registra un 13% més de síndromes gripals que en la mitjana d'anys anteriors i per darrere queda el grup a partir dels 64 anys, que habitualment sofreix més l'atac de la grip.La hipòtesi dels investigadors és que aquest excés de grip, tan pronunciat a partir del pic del 4 de febrer i en totes les edats, no pot ser aleatori, sinó que respondria a una confusió entre els símptomes de la grip i els del coronavirus. Per aquesta raó addueixen que, per al 25 de febrer, quan es registren oficialment els primers casos de covid-19 importats a Espanya, el virus ja havia de portar dies expandint-se entre la població, almenys a Catalunya, on s'ha estudiat.«Les persones infectades amb covid-19 van poder quedar camuflades sota el diagnòstic de la grip a l'Atenció Primària, la qual cosa va permetre la transmissió contínua de COVID-19 a la comunitat abans que es prenguessin mesures de salut pública», afirma l'estudi, que considera que això va poder succeir a partir de la primera setmana de febrer i fins a mitjan març, quan els diagnòstics de grip cauen en picat.Segons els autors, aquesta seria la primera recerca que tracta de quantificar l'inici de l'epidèmia de coronavirus a Espanya comparant-la amb el nombre de casos de símptomes gripals reportats. «La mètrica de l'excés de casos de grip podria ser útil per a monitorar futurs brots de covid-19 i altres epidèmies virals competidores», asseguren.Les conclusions de l'equip del Botnar Research Centre a Oxford són a més compatibles amb altres dos estudis genètics realitzats a Espanya. Un d'ells és el publicat per l'Institut de Salut Carles III i avançat aquest dijous per El País, en el qual s'han analitzat els primers 28 genomes del virus a Espanya, la qual cosa permet entroncar-lo amb les diferents famílies de covid-19 detectades a nivell internacional. Segons aquesta recerca, el coronavirus ja es contagiava entre la població espanyola a meitats de febrer, després d'accedir al territori espanyol per fins a 15 vies diferents.