L'última de Trump: proposa la injecció de desinfectant per fer front al coronavirus

«Certament no recomanaria la ingestió interna d'un desinfectant», ha dit el comissionat de la FDA

Actualitzada 24/04/2020 a les 19:09

La FDA no ho recomana

El president dels Estats Units, Donald Trump, ha proposat injectar desinfectant i llum solar als pacients contagiats amb coronavirus per tal de combatre la malaltia. L'última excentricitat del mandatari estatunidenc s'ha produït durant una conferència de premsa enfocada a la resistència del virus a la llum solar.En aquesta trobada, Bill Ryan, director de la Divisió de Ciència i tecnologia del Departament de Seguretat Nacional, ha assegurat que una investigació del seu equip ha conclòs que el virus no viu tant de temps en temperatures més càlides i humides.Va ser llavors quan Trump va suggerir provar de portar «la llum dins del cos, la qual cosa pots fer a través de la pell o d'una altra manera».I després va afegir. «Veig el desinfectant que l'elimina en un minut, un minut. I hi ha alguna manera que puguem fer una cosa així mitjançant una injecció a l'interior o gairebé una neteja? Com veu, entra als pulmons, fa un gran mal als pulmons, per la qual cosa seria interessant verificar-ho».«Certament no recomanaria la ingestió interna d'un desinfectant», ha dit el comissionat de l'Administració de Medicines i Aliments dels Estats Units (FDA), Stephen Hahn, qui també és membre del grup de treball sobre el coronavirus de la Casa Blanca.En declaracions al fòrum mundial de coronavirus de CNN, Hahn ha agregat que és una «pregunta natural» atès que hi ha algunes dades preliminars que mostren que la teràpia de llum pot tenir un impacte en el coronavirus.Per la seva part, Leana Wen, que formava part de la comissió de salut de Baltimore, està d'acord en el fet que ningú hauria d'ingerir clor o altres desinfectants.«No intentis aquestes coses a casa, i segueix els consells del teu metge i segueix una bona guia de salut pública», ha dit.