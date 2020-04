L'OMS confirma més de 2,6 milions de casos globals i gairebé 182.000 morts

Europa concentra 1,28 milions dels casos globals

Actualitzada 24/04/2020 a les 20:07

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha confirmat aquest divendres 73.911 nous casos diaris de la COVID-19 al món, per la qual cosa el total des de l'inici de la pandèmia ascendeix a 2,62 milions.Els morts arriben a la xifra de 181.938, dels quals 6.675 han estat registrats en les últimes vint-i-quatre hores, una xifra molt estable respecte ahir.Europa manté una tendència a la baixa, que es manifesta a través de situacions relativament millors a Itàlia i Espanya.En concret, Espanya ha registrat per primera vegada més malalts curats de coronavirus que nous contagis.Mentrestant, alguns dels països europeus més afectats per la pandèmia comencen a plantejar mesures preliminars de desconfinament, que l'OMS ha dit que han de ser graduals si no es vol experimentar una nova gran onada d'infectats.Europa concentra 1,28 milions dels casos globals de la COVID-19, mentre que els Estats Units està molt pròxim a superar la barrera del milió de casos.