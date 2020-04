Estrès en gats i avorriment en gossos, les mascotes també pateixen l'aïllament

Encara que els gossos poden sortir, no poden relacionar-se entre ells i això els pot crear frustració i estrès

El confinament pot provocar un augment de l'estrès en els gats al no tenir temps per estar sols i en gossos pot provocar més demanda d'atenció per avorriment, afirma l'etòloga Esther Alonso, qui intueix que hi ha problemes de comportament que podrien augmentar en acabar l'aïllament.Esther Alonso és veterinària especialitzada en la conducta de petits animals i explica en una entrevista a EFE que a les mascotes, igual que als nens, els descol·locen els canvis bruscos en la rutina i si habitualment els felins ocupen un 10 per cent de les seves consultes, ara amb el confinament han augmentat les trucades per problemes de conducta en gats.«Alguns gats no porten res bé estar tot el dia compartint el seu espai o territori. Ara passem 24 hores a casa adults i nens. Aquest augment de les interaccions o manipulacions i disminució dels temps de descans poden derivar en agressivitat redirigida per estrès cap als seus altres companys felins o canins, amb els quals fins ara es portaven bé, o fins i tot cap als seus propietaris», precisa.En el cas dels gossos s'està veient majors demandes d'atenció, perquè s'avorreixen o per augment de l'afecció, detalla Esther Alonso.Molts gossos poden sentir-se poc estimulats, no s'exerciten prou i la seva àrea social es veu perjudicada perquè encara que poden sortir, no poden relacionar-se entre ells i això els pot crear frustració i estrès.«Crec que les conseqüències reals del confinament es veuran després, quan tornem a la normalitat, perquè hi ha mascotes, fins i tot gats, que tenen o poden generar dependència dels seus amos i passaran d'estar tota l'estona amb ells a quedar-se sols a casa, la qual cosa els pot crear trastorns per separació o fins i tot ansietat», afegeix.Els gossos necessiten una rutina, una vida estructurada i predictible, i ara aquest canvi brusc en les seves rutines poden generar-los inseguretat i incertesa, continua l'etòloga.Però serà quan les persones comencin a sortir i absentar-se 8 hores o més quan aflorin aquests problemes de comportament, insisteix l'etòloga, ja que les mascotes passaran d'un contacte permanent de 24 hores de companyia al canvi brusc d'estar moltes hores en solitud «i no tots els gossos ho sabran gestionar bé».El confinament afectarà especialment als cadells, que estan en l'etapa de socialització, que va des de les dues setmanes als tres mesos, un període molt important ja que marcarà el seu caràcter com a gos adult i en estar enclaustrats possiblement quan surten al carrer poden generar-los por estímuls tan quotidians com una moto o un autobús i fins i tot podrien presentar pors a l'hora relacionar-se amb altres cans o persones.Esther Alonso, que porta cinc anys investigant com les malalties o un trastorn orgànic determinat pot afectar la conducta d'un animal, precisa que cada mascota necessita d'una anàlisi personalitzada i pautes específiques per a reconduir l'alteració de comportament però, en línies generals, recomana anar acostumant-los a no estar tot el dia acompanyats i crear-los rutines «que després puguem mantenir».Per això aconsella que per exemple mentre es fa teletreball es tanqui la porta de l'habitació per a limitar-los l'accés, no parar atenció en cada moment i intentar no estimular-los amb jocs en hores en les quals després estaran sols, a més de mantenir els horaris de menjar i passejos.Per contra, per als gats que estan estressats per la contínua presència d'humans i de sorolls a casa, el tornar al seu ambient quan acabi l'aïllament «serà meravellós», indica Alonso, qui reitera que cada animal ha de portar la seva anàlisi i tractament específic perquè cada individu és un món.