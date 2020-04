Els hospitals comencen a fer tests serològics als seus professionals en funció de la disponibilitat del material

Els tests serològics s'aniran fent a Vall d'Hebron en funció de la capacitat que tinguin. L'hospital realitza des del 10 de març proves PCR -les més fiables per detectar el virus- als professionals amb símptomes compatibles amb la malaltia i des d'aquest dilluns, als que es reincorporen després d'haver-se contagiat o d'haver-se hagut d'aïllar, informen les mateixes fonts.Fonts de CCOO consultades per l'ACN asseguren que els sindicats han insistit a la gerència de Vall d'Hebron perquè no aturés les proves i no renunciés als tests serològics encara que no tingués molta capacitat inicial per fer-los, sinó que els anés realitzant de forma progressiva.L'Hospital del Mar realitza proves PCR als professionals que retornen a l'activitat després d'haver patit la malaltia covid-19 o d'haver estat en contacte amb persones amb el virus, així com als cirurgians i intervencionistes; en aquest cas, a més, es fan tests serològics en funció de la disponibilitat de material, informen fonts del centre a l'ACN. Els hospitals estan recuperant aquests dies de forma paulatina l'activitat que van haver d'ajornar davant de l'emergència de la covid-19, com operacions quirúrgiques que no eren estrictament urgents però que ara ja no poden esperar gaire més.Un dels principals reclams dels professionals sanitaris és que es realitzin proves per detectar si tenen o han tingut el coronavirus de manera que puguin treballar amb la seguretat de no contagiar altres pacients i per la seva tranquil·litat, sobretot pensant en les seves famílies.