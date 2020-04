Els codis secrets per accedir al catàleg ocult de Netflix

Només cal seguir dues senzilles passes

Actualitzada 24/04/2020 a les 14:57

Introduir al navegador la seguent URL: http://www.netflix.com/browse/genre/XXX Subsituir les 'XXX' pels codis de la següent llista.

Pel·lícules clàssiques

Comèdies

Acció i Aventures

Thrillers

Ciència-ficció

Romàntiques

Drames

Pel·lícules de culte

Infantil

Cinema independent

Música

Sobre esports

Documentals

Sèries de televisió

Cada mes Netflix actualitza el catàleg audiovisual disponible a la plataforma per tal que els seus usuaris tinguin accés a nou contingut. L'algoritme de la plataforma recomana a l'usuari pel·lícules, sèries o documentals en base a les visualitzacions anteriors.Existeixen 'codis secrets' per tal de poder accedir a contingut específic que no es mostra a les recomanacions i que a vegades no apareix al motor de cerca. Per tal d'accedir a aquest catàleg ocult només cal seguir dues senzilles passes:Comèdies Clàssiques (31694)Drames Clàssics (29809)Ciència-ficció i Fantàstiques Clàssiques (47147)Thrillers Clàssics (46588)Cinema Negre (7687)Pel·lícules Clàssiques de Guerra (48744)Èpiques (52858)Mudes (53310)Westerns Clàssics (47465)Humor Negre (869)Comèdies Nocturnes (1402)Falsos Documentals (26)Comèdies Polítiques (2700)Comèdies d'Embolics (9702)Comèdies d'Esport (5286)Comèdia Stand-Up (11559)Comèdies Adolescents (3519)Paròdies (4922)Comèdies Romàntiques (5475)Comèdies Cops i Porrades (10256)Pel·lícules d'acció asiàtiques (77232)Clàssiques d'Acció i Aventures (46576)Comèdies d'Acció (43040)Thrillers d'Acció (43048)Aventures (7442)Sobre Còmics i Superherois (10118)De l'Oest (7700)Acció i Aventures d'Espies (10702)Acció i Aventures Policíaques (9584)Arts Marcials (8985)Acció i Aventures Bèl·liques (2125)D'acció (43048)Clàssics (46588)Thrillers d'Assassinats (10499)Thrillers Independents (3269)De gàngsters (31851)Thrillers Psicològics (5505)Thrillers polítics (10504)Misteris (9994)Thrillers de Ciència-ficció (11014)Thrillers d'Espies (9147)Thrillers Sensuals (972)Thrillers Sobrenaturals (11140)Acció Ciència-ficció i Fantasia (1568)Aliens (3327)Ficció i Fantasia Clàssiques (47147)De culte de Ficció i Fantasia (4734)Fantasia (9744)D'aventures de Ciència-ficció (6926)Drames de Ciència-ficció (3916)Terror de Ciència-ficció (1694)Thrillers de Ciència-ficció (11014)Preferides Romàntiques (502675)Excèntriques (36103)Independents Romàntiques (9916)Romantic Foreign Movies (7153)Drames Romàntics (1255)Romàntiques Sensuals (35800)Romàntiques Clàssiques (31273)Comèdies Romàntiques (5475)Drames Biogràfics (3179)Drames Clàssics (29809)Drames Policíacs (6889)Drames basats en llibres (4961)Drames basats en fets reals (3653)Lacrimògenes (6384)Esports (7243)Temàtica LGBT (500)Drames Independents (384)Drames Adolescents (9299)Bèl·lics (11)D'Època (12123)Drames Polítics (6616)Drames Romàntics (1255)Sobre el Món de l'Espectacle (5012)Drames Socials (3947)Pel·lícules de Terror de Sèrie-B (8195)Pel·lícules 'petardes' (1252)Pel·lícules de Terror de Culte (10944)Ciència-ficció i Fantàstiques de Culte (4734)Comèdies de Culte (9434)Pel·lícules per nens de 0 – 2 (6796)Pel·lícules per nens de 2- 4 anys (6218)Pel·lícules per nens de 5 – 7 anys (5455)Pel·lícules per nens de 8 – 10 anys (561)Pel·lícules per nens de 11 – 12 anys (6962)Educatives (10659)Disney (67673)Pel·lícules basades en llibres infantils (10056)Llargmetratges familiars (51056)Dibuixos animats TV (11177)TV infantil (27346)Amb Música per a nens (52843)Històries d'Animals (5507)Experimental (11079)Acció i Aventures (11804)Thrillers (3269)Romàntiques (9916)Comèdies (4195)Drames (384)Amb música per a nens (52843)Country & Folk (1105)Jazz & Easy Listening (10271)Música Llatina (10741)Concerts Urbans i de Ball (9472)Concerts de Músiques del Món (2856)Concerts Rock & Pop (3278)Musicals (13335)Musicals Clàssics (32392)Musicals de Disney (59433)Musicals sobre el món de l'espectacle (13573)Musicals de Disney (55774)Comèdies d'esports (5286)Documentals d'Esports (180)Drames sobre esports (7243)Sobre Baseball (12339)Sobre Futbol Americà (12803)Sobre Boxa (12443)Sobre Futbol (12549)Arts Marcials, Boxa i Lluita Lliure (6695)Sobre Bàsquet (12762)Esports i Fitness (9327)Documentals Biogràfics (3652)Sobre Crims (9875)Històrics (5349)Bèl·lics (4006)Esports (180)Música i Concerts (90361)Viatges i Aventures (1159)Sobre Política (7018)Sobre Religió (10005)Sobre Ciència i Naturalesa (2595)Socials i Culturals (3675)Britàniques (52117)Clàssiques (46553)Policíaques (26146)De culte (74652)Menjar i Viatges (72436)Per a nens (27346)Coreanes (67879)Minisèries (4814)Bèl·liques (25804)Ciència i Natura (52780)Acció i Aventures (10673)Comèdies (10375)Documentals (10105)Drames (11714)Terror (83059)Misteris (4366)Ficció i Fantasia (1372)Realities (9833)Adolescents (60951)