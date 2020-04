Els experts aconsellen fomentar l'hàbit de la lectura entre les persones amb Alzheimer

Des de fa més de 25 anys, els professionals de la fundació duen a terme un Programa de Psicoestimulació Integral (PPI), a través del qual els usuaris assisteixen a tallers i activitats en grup per activar i treballar les seves capacitats físiques, intel·lectuals i socials. La lectura, l’exercici físic, la música o l’art són alguns dels elements que des de la Unitat d’Atenció Diürna es fan servir com a eines per a l’estimulació de les seves capacitats i també dels seus records.En totes les fases és aconsellable la lectura en veu alta, ja que ajuda a fixar l’atenció en l’activitat, vocalitzar i tenir un bon ritme, no massa ràpid.En fase lleu, la persona pot llegir relats curts o amb pocs personatges i trames poc embolicades, contes o notícies a la premsa. Quan estan en una etapa moderada és aconsellable recórrer a textos com la poesia, les faules o històries curtes que tinguin pocs personatges. Per a l'avançada s'hauria d’optar per la lectura de paraules o frases, escrites amb claredat. Les persones que es troben en aquesta fase acostumen a reaccionar positivament a refranys, dites populars i a la lectura de textos que tinguin un significat per a ells i que els traslladin a una vivència pròpia.