Una dona de Cremona, tercera víctima mortal per coronavirus a Itàlia

Actualitzada 23/02/2020 a les 18:58

Ja són tres les persones mortes per coronavirus al nord d'Itàlia. Segons ha confirmat el conseller de benestar llombard, Giulio Gallera, una dona ha mort a Cremona, Llombardia. La víctima és una dona que estava hospitalitzada a oncologia i que també estava infectada pel COVID-19. Les altres dues morts són d'un home de 78 anys al Vèneto, amb patologies prèvies, i d'una dona de 75 anys a Llombardia. Segones els dades de govern italià, hi ha més de 130 persones contagiades al nord, d'Itàlia, la majoria a la Llombardia (89), amb les ciutats de Codogno i Lodi com a epicentres.