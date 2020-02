Segons ha explicat Simón, el govern espanyol treballa de forma «coordinada» amb l'OMS i les autoritats de la Unió Europea, i per ara no hi ha cap intenció de tancar fronteres. Amb tot, sí que ha admès que les mesures decretades fins ara a Itàlia són «molt estrictes», i es podrien arribar a aplicar a Espanya si s'arribés a una situació similar a la del país veí.El govern italià ha demanat el confinament d'una desena de municipis afectats pel coronavirus, on hi ha hagut més casos de contagis, al nord del país. Per Simón les mesures són les «adequades» per evitar la propagació del virus.