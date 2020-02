Els emprenedors donen el tret de sortida al Tech Spirit per «omplir el buit del febrer» deixat pel MWC

Grau parla d'un esdeveniment en una «situació excepcional» i Torra agraeix «l'esforç» per mantenir un «projecte de país»

Actualitzada 23/02/2020 a les 19:34

Els emprenedors han donat aquest diumenge el tret de sortida al Barcelona Tech Spirit amb el Mobile Lunch a la Boqueria, que s'ha convertit en un espai de trobada de l'ecosistema digital i emprenedor. El CEO de la fundació MWC, Carlos Grau, ha destacat que aquesta «és una resposta excepcional per una situació excepcional que ens ha de servir per preparar la millor edició del MWC i 4YFN». En en el mateix sentit, Miquel Martí, CEO de Barcerlona Tech City, ha explicat que el Tech Spirit «es proposa omplir el buit d'aquest febrer» gràcies a l'empenta dels emprenedors. El president de la Generalitat, Quim Torra, ha agraït «l'esforç» de tots els sectors per «mantenir» un «projecte de país» fent un paral·lelisme amb la reconstrucció del Liceu.