El judici a Trapero segueix amb testimonis endarrerits de mossos que van viure el 20-S

Són testimonis endarrerits, alguns de la fiscalia i d'altres de les defenses, que hauran de continuar concretant l'actuació de la policia catalana aquells dies, i si es va actuar amb suficient convicció per evitar el referèndum o permetre les entrades i sortides de les comitives judicials el 20-S. La defensa de Trapero ha renunciat a quatre d'aquests mossos en considerar que no poden aportar novetats al que ja s'ha dit fins ara.Aquesta setmana passada s'han viscut algunes de les declaracions de testimonis més importants, amb els comissaris dels Mossos Joan Carles Molinero i Manel Castellví, a més de l'exdirector general dels Mossos Albert Batlle.Molinero va fer una aferrissada defensa de l'actuació dels Mossos davant dels atacs del fiscal Miguel Ángel Carballo. Va assegurar que el major Trapero no estava alineat amb les tesis independentistes del Govern, que els escortes no van facilitar el vot als membres del Govern i va confirmar que ell i el comissari superior Ferran López van elaborar un pla secret per detenir l'Executiu si el TSJC ho ordenava, pla que es va destruir quan va ser innecessari amb l'aplicació del 155.També era molt esperada la declaració de Manel Castellví, excomissari general d'Informació, que al Tribunal Suprem va patir en alguns moments per justificar l'actuació dels Mossos. En aquesta ocasió va argumentar sòlidament els informes d'intel·ligència i els anàlisis de riscos que van fer els seus subordinats, on s'assegurava a finals de setembre que durant l'1-O hi podia haver tensió però que no es preveien grups violents organitzats a les escoles el dia del referèndum, com així va ser.El predecessor de Pere Soler en el càrrec va dir que quan va dimitir com a director general dels Mossos va demanar a Trapero i a l'aleshores secretari general d'Interior Cèsar Puig, també acusat, que no deixessin el càrrec, perquè li «preocupava» la deriva que pogués prendre la policia catalana. També va explicar que Trapero no era ben vist per molts polítics independentistes i que el major ja havia tingut tensions amb Diego Pérez de los Cobos abans de la Junta de Seguretat del juliol del 2017.Dilluns passat es va acabar la declaració del cap d'Informació de la Policia Nacional a Barcelona l'1-O, que va dir que els Mossos els van donar «esperances» en dir-los que no es preveia resistència violenta als col·legis electorals.Acció «coordinada»Dijous va ser el torn de diversos comandaments del cos que van actuar el 20-S a Economia, Exteriors i altres escorcolls al Vallès. Tots van explicar que van col·laborar amb la Guàrdia Civil, que la mediació va evitar utilitzar la força en diversos casos, tot i que en altres sí que es va fer servir per deixar sortir les comitives judicials, i que era inviable desallotjar la Rambla de Catalunya, davant d'Economia, per la manca d'efectius i la gran concentració de persones pacífiques que hi havia.