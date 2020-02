La intenció del Govern és que Disney+ aprofiti un contingut en català que ja existeix, perquè es tracta de pel·lícules que han estat doblades per TV3 o la pròpia Disney, amb el suport de la Generalitat.Menys de la meitat de les pel·lícules de Disney estan en català. Entre les que sí que ho estan hi ha 'Dumbo', '101 dàlmates', 'El geperut de Notre-Dame' i 'Frozen'. Alguns dels clàssics com 'Bambi', 'La dama y el vagabundo', 'El libro de la selva', 'La sirenita' o 'El rey león' no tenen versió en català.