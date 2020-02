Detingut un home per assaltar dos taxistes de Girona en cinc dies

En un dels casos el lladre va aconseguir sostreure diners, però en el segon cas no va aconseguir el seu botí ja que el taxista va forcejar amb ell. A conseqüència del forcejament, el taxista va patir lesions a la cara. El dia 19 de febrer es va tenir coneixement d’un tercer fet. Un noi que es trobava assegut a les escales d’un carrer de la població, va ser abordat i intimidat amb una navalla per un individu que li va sostreure el telèfon mòbil, la cartera i la documentació.L’endemà del tercer robatori, els investigadors van identificar, localitzar i detenir el presumpte autor dels fets. La investigació continua oberta i no es descarta que l’home pugui estar relacionat amb altres fets similars.El detingut, amb antecedents, va passar el dia 21 de febrer a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Girona, el qual en va decretar el seu ingrés a presó.