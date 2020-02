CaixaBank va aportar al PIB espanyol 9.468 MEUR el 2019, el 0,76%

Actualitzada 23/02/2020 a les 11:58

Caixabank va aportar al PIB espanyol a través de la seva activitat econòmica 9.468 milions d'euros el 2019, l'equivalent al 0,76% del PIB, segons un estudi fet públic per l'entitat aquest diumenge. En comparació amb el 2018, Caixabank va incrementar en 346 milions la seva contribució a la producció econòmica, però com que hi ha creixement de l'economia, l'aportació al PIB es manté estable a nivell percentual. Pel que fa a l'ocupació, Caixabank va tancar l'any passat amb 27.572 empleats, el 98,5% amb un contracte indefinit. D'aquests, 431 eren noves incorporacions. A l'ocupació generada de forma directa, l'informe hi afegeix 46.440 llocs generats a través de l'efecte multiplicador de compres a proveïdors.