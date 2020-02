Barcelona programa una bateria d'iniciatives per omplir el buit del Mobile

Barcelona ha programat una bateria d'iniciatives per omplir el buit de visitants i ingressos deixat pel Mobile World Congress (MWC)

23/02/2020 a les 12:30

Barcelona ha programat una bateria d'iniciatives, algunes d'elles tecnològiques i altres consistents en ofertes en comerços, restaurants i hotels de la ciutat, per omplir el buit de visitants i ingressos deixat pel Mobile World Congress (MWC), que havia d'arrencar demà. Aquestes són algunes de les iniciatives principals amb què institucions i sectors econòmics de la ciutat busquen compensar en part la pèrdua d'ingressos i de visibilitat provocada per la cancel·lació de l'MWC i d'altres esdeveniments paral·lels com el Yomo o la trobada d'emprenedors 4YFN.La principal d'elles és la Tech Spirit Barcelona, una iniciativa sorgida en plena digestió de la cancel·lació de la Mobile i impulsada per emprenedors com Carlos Blanco i entitats com Barcelona Tech City, que van creure que no tenia sentit deixar en blanc la setmana del Mobile i del 4YFN, i per això van treballar en dissenyar un esdeveniment pensat per al sector emprenedor.Tech Spirit Barcelona preveu comptar amb la participació de més de 4.000 persones -segons la xifra d'assistents actual fins al divendres- que acudiran a mig centenar de conferències i activitats, i s'espera també la presència de més de 150 fons d'inversió i d'empreses emergents punteres. La iniciativa arrenca oficialment demà i acaba el 27 de febrer, i no pretén «substituir el Mobile ni el 4YFN», sinó que és un espai «per fer negoci i una gran jornada d'emprenedoria», va deixar clar el president de Barcelona Tech City, Miguel Vicente, durant la presentació d'aquest esdeveniment.No obstant això, ja avui, com a preludi, se celebrarà al Tech Spirit Lunch, organitzat per la Mobile World Capital Barcelona, un dinar que reunirà al mercat de la Boqueria uns 300 representants de l'ecosistema digital. La Casa Llotja de Mar acollirà la majoria de les activitats, tot i que també es duran a terme actes en espais del Pier 01, el Pier03 o l'Espai Damm, entre d'altres llocs.La Mobile Week, una iniciativa per apropar la tecnologia a la ciutadania, és un dels pocs esdeveniments que, malgrat l'anul·lació del Mobile, s'ha mantingut, i en la seva quarta edició ampliarà la seva influència a més localitats catalanes, entre elles Mataró (Maresme), Sabadell (Vallès Occidental), Sant Feliu de Llobregat (Baix Llobregat), Igualada (Anoia), Vic (Osona), Girona (Gironès), Olot (Garrotxa), Reus (Baix Camp) o Mollerussa (Pla d'Urgell).Aquesta iniciativa, impulsada per la fundació Mobile World Capital Barcelona, espera reunir uns 18.000 participants, i desplegarà a la capital catalana un total de 150 activitats que ja van arrencar el 20 de febrer i que s'allargaran fins a l'1 de març. Sota el lema «Tecnologia per a la ciutadania», les xerrades i els tallers que s'organitzaran permetran conèixer al ciutadà, per exemple, què passa quan accepta una 'galeta' o el potencial del vehicle elèctric, així com aprofundir en assumptes claus com la ciberseguretat.Després de conèixer la cancel·lació de l'MWC, a la qual tenien previst assistir-hi uns 110.000 assistents i que havia de generar uns ingressos al voltant dels 492 milions d'euros per a Barcelona i la seva àrea metropolitana, els sectors econòmics afectats per l'anul·lació i institucions com l'Ajuntament de Barcelona es van afanyar a dissenyar un pla per contenir l''hemorràgia' econòmica que suposava la pèrdua de l'MWC.Calia «fer d'aquesta crisi una oportunitat», va dir el primer tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Collboni, i a partir d'aquell moment es va dissenyar una oferta global de descomptes -amb més de 150 establiments adherits- per minimitzar l'impacte econòmic del Mobile que va arrencar el 21 de febrer i acabarà el proper 1 de març.Sota el lema «Vine a Barcelona, ara és el moment», els restaurants que s'han apuntat a la iniciativa oferiran menús a preus especials durant aquests deu dies; descomptes d'un 20% en una selecció d'articles en comerços; un 20% de rebaixa en el preu d'apartaments turístics i també hi haurà descomptes lineals en les reserves en hotels. També s'ofereixen 2 x 1 en ofertes culturals, de manera que s'adquiriran dues entrades a preu d'una a la Casa Batlló, el recinte de l'hospital de Sant Pau, la Casa de les Punxes, el MNAC, el MACBA o al Palau de la Música, entre altres equipaments.Pel que fa al transport, la xarxa de ciutats AVE i Renfe també s'han adherit a la iniciativa, en aquest últim cas oferint descomptes de fins al 35% en trajectes nacionals amb destinació a Barcelona. També Vueling ofereix descomptes del 20% en vols des de 58 destinacions, pràcticament tots ells europeus, a Barcelona, o des de la capital catalana cap a aquestes mateixes destinacions, tot això per volar entre el 22 de febrer i el 5 de març, i amb una quota màxima de 10.000 reserves. Així mateix, Renfe i el Gremi d'Hotels de Barcelona han llançat una oferta combinada de tren i hotel que inclou descomptes superiors al 30% entre el 24 de febrer i l'1 de març.Es tracta d'un paquet turístic que inclou viatge en tren més allotjament a la capital catalana en hotels de 3 i 4 estrelles.