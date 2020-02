11 autònoms van perdre vida en accidents laborals a Catalunya l'any 2019

Des de l'1 de gener, els autònoms tenen cobertes les contingències professionals, i per tant les estadístiques ofereixen dades reals sobre el col·lectiu, ja que s'ha universalitzat la prestació per accident de feina.Segons ATA, però, les dades «posen de manifest la manca d'una cultura preventiva que sí que han tingut els treballadors assalariats». José Luis Perea, secretari general de la federació d'autònoms, ha dit que «hi ha autònoms que segueixen posant en risc la seva vida en la jornada laboral».Per comunitats autònomes, dels 74 accidents mortals de treballadors per compte propi, la majoria, 13, van ser a Castella i Lleó. La segueixen Andalusia i Galícia, amb 12 autònoms morts, i Catalunya està quarta a la llista, amb 11.Dels 34.605 accidents laborals d'autònoms, independentment de la gravetat, Andalusia és la que en va registrar més, 6.171, seguida de Catalunya, amb 4.907 accidents. Dels accidents laborals d'autònoms catalans, 11 van ser mortals, 6 molt greus, 93 greus i 4.797 lleus. Unes xifres que en el cas dels assalariats se situen en 95 mortals, 23 molt greus, 606 greus i 107.984 lleus.