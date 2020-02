Segona víctima mortal per coronavirus a Itàlia

D'altra banda, les autoritats italianes també han explicat d'afectacions al servei de tren a Llombardia, que en les línies direcció a Milà no pararà als municipis de Codogno, Maleo i Casalpusterlengo.Els municipis afectats per les restriccions de moviment decretades per les autoritats italianes són Codogno, Castiglione d'Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo i San Fiorano.Entre les mesures decretades, hi ha la suspensió de tots els actes públics, incloses les cerimònies religioses, la suspensió de totes les activitats comercials a excepció de les que són serveis essencials, la cancel·lació de l'activitat laboral en tots els negocis excepte els essencials o els que es poden fer per teletreball o la prohibició als ciutadans residents en els municipis afectats de participar en activitats lúdiques o esportives, independentment del lloc on es facin. Les escoles estaran tancades en tots els seus nivells als municipis afectats i no hi haurà transport públic.Pel que fa als treballadors de serveis essencials, les autoritats obliguen a una revisió sanitària diària per detectar possibles símptomes de COVID19.