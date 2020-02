Mor una espanyola en un avió que sobrevolava el Brasil rumb a Xile

La dona tenia 70 anys, era natural de Casasbuenas, a la província de Toledo i viatjava amb el seu marit

Una ciutadana espanyola, de 70 anys i natural de la província de Toledo, va morir per una trombosi pulmonar (altres fonts apunten a un infart) durant un vol entre Madrid i Santiago de Xile, que va haver d'aterrar d'urgència a la ciutat brasilera de Fortalesa per a socórrer-la, van informar fonts oficials espanyoles.



M. L., natural de Casasbuenas (Toledo), viatjava al costat del seu espòs el dijous en el vol de LATAM LA705 des de la capital espanyola cap a la xilena quan «es va sentir malament» i «va perdre el coneixement», van agregar les mateixes fonts.El comandant del vol va decidir fer una parada no programada en Fortalesa, la capital de l'estat de Ceará, en el nord del Brasil, perquè la dona pogués ser atesa . La dona va comptar amb l'atenció de tres metges que estaven a bord, que li van practicar un massatge cardíac durant el descens, però va morir en el mateix avió.Fonts espanyoles van apuntar que encara no hi ha una data per a la repatriació del cos, que està en un tanatori de Fortalesa. Per part seva, la Policia Federal del Brasil va explicar en un comunicat que, una vegada que les autoritats van tenir coneixement dels fets, van ser desplaçats tant agents aeroportuaris com personal mèdic de la terminal aèria per a prestar auxili en terra.No obstant això, els agents van confirmar la mort i van posar l'assumpte en mans de les autoritats forenses de l'estat del Ceará. «Esperem ara la confirmació de la causa de la mort, si natural o provocada, perquè siguin definides les pròximes accions que seran adoptades», va apuntar la Policia Federal en la nota.L'aerolínia va lamentar l'ocorregut i va assegurar que està en contacte amb la família per a ajudar en els tràmits formals de repatriació del cos. Els familiars estan en permanent contacte amb el Consolat d'Espanya al Brasil, des d'on s'està prestant assessorament per a procedir com més aviat millor a la repatriació.