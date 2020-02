L'OMS alerta que «la finestra d'oportunitat per contenir» el coronavirus «s'està escurçant»

L'Organització Mundial de la Salut ha advertit aquest dissabte que «la finestra d'oportunitat» per contenir el coronavirus a nivell mundial «s'està escurçant» amb l'increment de contagis fora de la Xina. En una roda de premsa, el director general de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha admès «preocupació» pel nombre de casos sense un «vincle epidemiològic clar», com haver estat a la Xina o en contacte amb una persona infectada. Segons les últimes dades ofertes per l'OMS, el COVID-19 afecta 75.569 persones a la Xina, on ja ha provocat 2.239 morts. Fora del territori xinès, hi ha 1.200 casos en 26 països, amb una desena de morts.Segons ha indicat Adhanom Ghebreyesus, el coronavirus té «el potencial de causar turbulències polítiques, socials i econòmiques severes». Malgrat que el nombre de casos fora de la Xina, segons l'OMS, continua sent «relativament petit», la manca de vincles epidemiològics clars obliga a la cautela.La situació a l'Iran és una de les que més preocupa a l'OMS fora de la Xina. En el país, ja han mort almenys 4 persones i hi ha una vintena d'infectats. Corea del Sud i Itàlia «també són un element de preocupació per com el virus s'està estenent a altres parts del món».