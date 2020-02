FACUA adverteix que no prohibir la publicitat de cases d'apostes incompliria l'acord de Govern

L'associació considera una greu irresponsabilitat que es permetin anuncis d'apostes en retransmissions esportives

Actualitzada 22/02/2020 a les 19:41

FACUA-Consumidors en Acció adverteix que no prohibir els anuncis de casinos i cases d'apostes incompliria el compromís programàtic del Govern de coalició. L'associació recorda que l'acord presentat fa menys de dos mesos per PSOE i Unides Podemos incloïa la promesa que el sector tenia una regulació «similar a la dels productes del tabac», per als quals la publicitat i els patrocinis estan totalmemte prohibits.Davant el contingut de la regulació anunciada pel Ministeri de Consum, FACUA demana al ministre Alberto Garzón que reconsideri les mesures. Més enllà del compromís adquirit per les formacions polítiques que formen part del Govern, l'associació espera que Garzón assumeixi que hi ha un consens social sobre la necessitat de prohibir els missatges comercials d'un sector que està provocant un enorme mal a multitud de famílies.Gairebé nou de cada deu consumidors advoca per prohibir completament la publicitat i patrocinis de casinos i cases d'apostes. És una de les conclusions que llança una enquesta a nivell nacional realitzada al començament d'any per FACUA i en la qual van participar més de 11.000 persones.Així mateix, FACUA considera una greu irresponsabilitat que la regulació anunciada pel Ministeri de Consum arribi a l'extrem de permetre la publicitat de casinos i cases d'apostes en retransmissions esportives emeses en directe en ràdio i televisió si estan fora de l'horari de màxima audiència infantil. La vinculació d'aquest sector al món del futbol és una de les claus del seu enorme creixement en els últims anys, adverteix l'associació.Amb la citada excepció a la limitació horària de la publicitat de casinos i cases d'apostes en ràdio i televisió -entre la 1 i les 5 de la matinada-, Consum no fa més que cedir a les demandes de les empreses del sector, els clubs de futbol i els mitjans de comunicació que es beneficien d'aquests anuncis.