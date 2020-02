Dos detinguts i 39 identificats en un operatiu policial contra el narcotràfic a Trinitat Vella

Pels voltants de les 18.30 hores d'ahir divendres, els agents de Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana de Barcelona van dur a terme les quatre inspeccions en dos bars, una botiga de queviures al carrer Turó de la Trinitat i una perruqueria del carrer Almansora. Com a resultat de l'operatiu, es van detenir dues persones per requeriments judicials pendents, es van identificar 39 persones i es va aixecar una acta administrativa per possessió de substàncies estupefaents i tres actes administratives més per irregularitats en els locals inspeccionats.