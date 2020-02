CGT convoca vaga general a Catalunya el Dia Internacional de la Dona

Actualitzada 22/02/2020 a les 17:27

El sindicat CGT ha convocat, per tercer any consecutiu, una jornada de vaga general el pròxim 8 de març, amb motiu de la celebració del Dia Internacional de la Dona.El sindicat ha pres aquesta decisió en la reunió que ha mantingut avui dissabte a Valls (Alt Camp), després que les 54 assemblees territorials dels anarcosindicalistes es manifestessin en els mateixos termes.Amb aquesta convocatòria, la CGT pretén denunciar «la doble opressió que el capitalisme i el patriarcat exerceixen sobre la dona de classe treballadora».En una nota, el sindicat sosté que «aquest any, el calendari fa que el 8M coincideixi en diumenge, però no és festiu per a totes les persones que treballen en torns, en els sectors d'hostaleria i comerç, en els centres d'atenció telefònica, els hospitals , el transport, sectors molt feminitzats i en situacions generalment de precarietat laboral».El sindicat fa una convocatòria de «vaga laboral, de cures i de consum».