Brussel·les multa amb 6,7 milions a Meliá per cobrar preus diferents segons el país del client

Va impedir als operadors turístics oferir allotjaments hotelers en tots els llocs d'Europa entre 2014 i 2015

Actualitzada 22/02/2020 a les 12:10

La Comissió Europea ha multat aquest divendres amb 6,7 milions d'euros al grup hoteler Meliá International per incloure en els seus acords amb els principals operadors turístics europeus clàusules restrictives que van discriminar en funció de la seva nacionalitat o lloc de residència als clients europeus que van fer les seves reserves online a través d'aquestes plataformes entre 2014 i 2015.«Meliá va impedir als operadors turístics oferir allotjaments hotelers en tots els llocs d'Europa», ha criticat la comissària de Competència, Margrethe Vestager, que ha explicat que la conseqüència va ser que clients europeus accedissin a «ofertes diferents i preus diferents en funció de la seva nacionalitat».«Aquesta pràctica és il·legal conformement a les normes de defensa de la competència. Els consumidors han de tenir la possibilitat de fer un ús ple del mercat i d'accedir a les millors ofertes», ha afegit Vestager en un comunicat per a anunciar la multa.Brussel·les va iniciar la recerca que conclou amb la sanció d'aquest divendres al febrer de 2017 per a comprovar si Meliá havia subscrit acords amb operadors turístics que limitaven les vendes actives i passives d'allotjaments hotelers.La seva conclusió és que Meliá va privar als europeus d'un dels «beneficis fonamentals» del mercat únic, és a dir, de «la possibilitat de gaudir d'una gamma més àmplia d'elecció i accedir a millors condicions en les seves compres».Segons la Comissió, les condicions generals dels contractes de Meliá amb els operadors turístics contenien una clàusula perquè els contractes només anessin vàlids per a reserves de clients residents en països determinats.Aquests acords podrien haver segmentat el mercat únic europeu en restringir la llibertat dels operadors turístics de comercialitzar allotjaments hotelers en tots els països de la Unió Europea i de respondre a sol·licituds directes de clients que no residien als països especificats.Com a conseqüència, els consumidors no podien visualitzar tots els allotjaments disponibles o reservar habitacions als millors preus amb operadors turístics d'altres Estats membres.L'Executiu comunitari ha tingut en compte la col·laboració durant la recerca del grup hoteler que, segons ha indicat Brussel·les, ha reconegut els fets i infraccions i ofert proves, per la qual cosa li ha aplicat una reducció del 30% en la sanció, que s'ha quedat en 6.678.000 euros.La recerca va concloure que les clàusules restrictives suposen una discriminació entre els consumidors de l'Espai Econòmic Europeu (EEE) en el seu lloc de residència. Brussel·les ha decidit, a més, tancar els expedients oberts en les mateixes dates contra quatre operadors turístics