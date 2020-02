Aragonès diu que la reunió amb l'Estat «no és propaganda» i que el president Torra anunciarà la delegació «quan vulgui»

El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, ha assegurat aquest dissabte que ERC i JxCat estan treballant «colze a colze» els temes de fons de cara a la reunió de dimecres amb l'Estat per «estar a l'alçada». Aragonès ha tret importància al fet que encara no s'hagi anunciat la composició de la delegació catalana recordant que la trobada «no és una operació de propaganda» i que el president Torra ho farà «quan ho cregui oportú» amb tot el suport d'ERC.«El que fem dimecres és prou important com per anar el màxim de preparats i a això li estem dedicant moltes hores», ha afegit. També ha deixat clar que la reunió és molt important perquè suposa reconèixer que a Catalunya hi ha un conflicte polític però que els resultats no seran immediats.Pere Aragonès ha fet aquestes declaracions durant un recés de la jornada que ERC ha celebrat a la seva seu aquest dissabte al voltant de la lluita contra la repressió. Una repressió, ha recordat el líder republicà, que li va costar la vida al president Companys i que a dia d'avui manté a la presó el president del partit, Oriol Junqueras, i a l'exili a la seva secretària general, Marta Rovira, entre d'altres, per lluitar per la independència de Catalunya. «L'objectiu d'aquestes jornades és fer-nos forts davant la repressió fent pinya i enfortint la xarxa de resposta perquè ningú se senti sol», ha afegit.El coordinador nacional d'ERC ha reconegut que tot i haver forçat a seure l'Estat a la taula de negociació, són conscients que «altres poders de l'Estat» continuaran amb la repressió. Amb tot, ha assenyalat que la reunió entre governs suposa «un pas endavant» molt important perquè implica reconèixer que a Catalunya existeix un conflicte polític que manté a gent a la presó i a l'exili per lluitar pels seus ideals. «És absolutament necessari que la repressió s'acabi perquè és una part inherent del conflicte. Resoldre el conflicte polític vol dir resoldre la repressió», ha emfatitzat.De la reunió de dimecres, Aragonès ha destacat que no n'espera resultats en el curt termini perquè és la primera d'un cicle de trobades on ERC posarà sobre la taula les seves propostes sobre el conflicte polític que es viu a Catalunya que és la celebració d'un referèndum sobre la independència i l'amnistia dels presos i exiliats. Unes demandes, ha afegit, que fan confiant en la força de l'independentisme i en els 13 diputats que ERC té al Congrés i que la fan decisiva.Més enllà de la reunió d'aquest dimecres amb l'Estat, Aragonès ha assegurat que en les properes setmanes s'activarà la comissió bilateral amb l'Estat perquè «no s'han d'oblidar les gestions del dia a dia». Això sí, ha dit que les dues reunions no tenen res a veure perquè en una es discuteixen coses com la titularitat de Rodalies o els trams de l'IRPF, per exemple, i a l'altre que per votar en referèndum Catalunya «ha rebut una resposta en forma de repressió per part de l'Estat».Sobre l'assemblea oberta convocada pel col·lectiu 'Independentistes d'esquerra' pel pròxim 29 de març, el líder republicà ha assegurat que ERC «té molt clar el seu projecte polític» i que «respecta» que altres espais vulguin incorporar els seus ideals. «Nosaltres demostrem amb fets els nostres ideals i si d'altres els volen defensar també els desitgem tota la sort del món tot i que ERC no hi renunciarà i aspirarà a seguir guanyant eleccions», ha reblat.Per últim, el vicepresident del Govern ha qualificat d'«anomalia» el fet que càrrecs polítics que han pres partit defensant a la Generalitat en processos judicials s'hagin quedat al descobert, com per exemple l'exconseller de Cultura, Sant Vila, i ha confirmat que la llei de mesures que acompanya els pressupostos de la Generalitat del 2020 modificarà la normativa del gabinet jurídic perquè això no torni a passar.