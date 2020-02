Xiaomi detecta una nova fallada de seguretat en els seus patinets elèctrics

Gran part dels models afectats han estat fabricats entre setembre de 2017 i octubre de 2018

El Xiaomi Mi Scooter M365 és un dels patinets elèctrics més venut arreu del món. Una investigació duta a terme a França ha localitzat en aquests patinets un problema de fabricació greu relacionat amb un caragol situat a la part posterior, amb el qual es pot plegar el vehicle.Concretament, es tracta d'un problema als ganxos d'aliatge d'alumini presents en el mecanisme de plegat i que poden fallar i afluixar-se amb el temps, fet que posaria en perill l'estabilitat del vehicle i suposaria un problema de seguretat pels usuaris.L'empresa Xiaomi ha publicat una nota informant del problema i els models que han de ser substituïts, gran part d'ells fabricats entre setembre de 2017 i octubre de 2018, moment en el qual les vendes d'aquest vehicle es van disparar.Totes aquelles persones que tinguin un patinet d'aquest model han de comprovar que el caragol no és d'alumini ni té forma de clau d'Allen. Si el model té el caragol en aquesta forma per ambdós costats, s'ha de reemplaçar. En canvi, si una banda del caragol té forma d'Allen i l'altra no, el vehicle és totalment segur.Per si de cas, l'empresa ha posat a disposició un enllaç web , en el qual només cal introduir el número de sèrie del patinet per comprovar si és un dels afectats per aquest problema.