Una nova estafa de 'phising' utilitza el programa OT com a reclam

Els estafadors demanen als fans del programa que facin recàrregues en una línia telefònica de prepagament per votar als concursants

Actualitzada 21/02/2020 a les 17:27

Una nova estafa telefònica sol·licita als fans del programa televisiu Operación Triunfo que facin recàrregues en una línia telefònica de prepagament per, suposadament, intentar salvar els concursants.Tot i que els fans d'OT voten mitjançant trucades i SMS cada setmana als canals oficials del programa per tal de salvar de l'expulsió de l'acadèmia als seus concursant preferits, no existeix un control sobre les línies telefòniques que realitzen aquestes trucades i els estafadors se n'aprofiten. Aquesta estafa sol·licita la recàrrega de la línia però ningú pot assegurar que després es facin efectives les votacions.El productor d'OT 2020 ha fet una piulada al seu compte oficial alertant als fans que «el tipus d'iniciatives sol·licitant recàrregues a mòbils pot ser un frau», instant als seguidors a no pagar cap import a cap concepte relacionat amb OT.De fet, el mateix director de Gestmusic ha insistit que podria ser que algunes d'aquestes línies de recàrrega tinguin bones intencions, però a causa del volum de vots que rep el programa posa en dubte la seva fiabilitat.Es tractaria doncs d'un nou mètode d'estafa per phising, en el qual mitjançant un missatge o un enllaç l'estafador roba la informació personal del receptor del missatge i diners.