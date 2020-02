Puigdemont i Pascal es reuneixen a Waterloo en ple debat sobre la reordenació de JxCat

La trobada entre l'expresident de la Generalitat i l'exdirigent del PDeCAT es va fer dijous durant dues hores

Actualitzada 21/02/2020 a les 19:54

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i l'excoordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, es van reunir dijous a Waterloo, segons ha avançat TV3 i han confirmat fonts pròximes a la trobada a l'ACN. La trobada s'ha produït a petició de Pascal, qui ha entregat a Puigdemont el llibre que recentment ha publicat amb el títol 'Perdre la por'. Un llibre en què Pascal assegura que dins de JxCat no es pot discrepar de Puigdemont. La trobada s'ha produït en ple debat sobre la reordenació de JxCat. De fet, la negociació entre PDeCAT i la Crida per endreçar l'espai està «encallada» per la fórmula electoral.