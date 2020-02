La morositat de la banca baixa del 5% per primera vegada en gairebé deu anys

Els crèdits dubtosos van baixar en gairebé 3.000 milions d'euros

La morositat de la banca espanyola, que es mesura amb el percentatge de crèdits impagats en relació amb el finançament total concedit, es va reduir de nou el desembre de 2019, fins al 4,79%, que va caure per sota del 5% per primera vegada en gairebé deu anys, des d'octubre de 2009.Això es va deure, en part, a la retallada del saldo d'impagaments, que va tancar l'exercici en 57.192 milions d'euros, 3.115 milions menys que el mes anterior, quan sumava 60.307 milions.Així mateix i segons les dades provisionals que ha publicat aquest divendres el Banc d'Espanya, en la millora d'aquest indicador també va influir la reducció registrada al desembre per la cartera creditícia, que va baixar fins a 1,193 bilions d'euros des dels 1,205 bilions del mes anterior.D'aquesta manera, durant tot l'any 2019, el saldo de dubtosos va millorar en una mica més de 13.000 milions d'euros, ja que el desembre de 2018 els impagats sumaven 70.252 milions, amb una mora del 5,81%, una mica més d'un punt percentual per sobre de la registrada un any més tard.Juntament amb la dada global que recull la mora del sector, el Banc d'Espanya publica cada mes el percentatge d'impagaments agregat de bancs, caixes i cooperatives (caixes rurals), d'una banda, i, per un altre, el dels establiments financers de crèdit (EFC), que financen la compra de grans béns de consum.La mora conjunta de bancs, caixes i cooperatives va registrar una evolució similar a la global, en caure en 0,21 punts percentuals, des del 4,99% de novembre fins al 4,78%, que és el percentatge més baix des de setembre de 2009.Els crèdits dubtosos van baixar en gairebé 3.000 milions d'euros, fins als 54.301 milions, per a un volum de finançament d'1,135 bilions, inferior als 1,149 bilions del mes anterior, la qual cosa també va millorar el percentatge.En comparació amb un any enrere, la mora d'aquest grup d'entitats va millorar en 1,06 punts, ja que el desembre de 2018 va ser del 5,84%, amb uns impagaments de 54.301 milions, gairebé 13.000 milions menys, mentre els crèdits sumaven 1,150 bilions.Finalment, en els Establiments Financers de Crèdit (EFC), especialistes a finançar grans béns de consum, la mora va tancar 2019 en el 5,13%, enfront del 5,35% de novembre i al 5,15% d'un any enrere.La cartera creditícia d'aquestes financeres va fregar els 51.000 milions enfront dels 49.294 milions del mes anterior.Els crèdits dubtosos dels EFC també es van reduir lleugerament en un mes, fins als 2.616 milions, des de 2.635 milions, mentre que en tot l'any el saldo va baixar des dels 2.639 milions, amb una mora del 5,15%.El màxim històric de la morositat del sistema financer espanyol va aconseguir el 13,61% el desembre de 2013, en plena crisi econòmica i financera, amb el que ja està 8,82 punts percentuals per sota.Pel que fa al volum de dubtosos, en aquest moment sumaven 197.045 milions d'euros, per la qual cosa des de llavors les entitats han netejat els seus balanços per un import de gairebé 140.000 milions d'euros.