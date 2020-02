Argumenta que no hi va haver un delicte de coacció perquè els agents no van entrar ni van impedir els accessos al local

Actualitzada 21/02/2020 a les 15:07

El jutjat d'instrucció 9 de Barcelona ha arxivat la denúncia contra el desplegament de la policia espanyola diverses hores a la seu de la CUP el 20 de setembre del 2017. Els anticapitalistes van presentar una denúncia pel delicte de coaccions contra el cap de la Brigada Provincial d'Informació i el reposable de l'operatiu.La jutgessa argumenta que no hi va haver un delicte de coacció perquè els agents no van impedir l'accés ni la sortida de la seu de cap militant o treballador del partit i «es van limitar a romandre a l'exterior» després d'haver «intervingut a la via pública material propagandístic» obeint l'ordre de la Fiscalia superior de Catalunya per impedir la votació. L'advocat de la CUP, Benet Salellas, ha anunciat que recorreran.